У РФ атакували авіаремонтний завод у Новгородській області: кадри пожежі

У Новгородській області пролунала серія вибухів у ніч на 9 листопада, було атаковано 123-й авіаційний ремонтний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

НП сталася у селищі Стара Русса Новгородської області.

"Під атакою АРЗ.. повідомляють про прикур і рух пожежних машин в район авіаремонтного заводу", - пишуть паблики.

Виявляється, що небезпеку БпЛА на території Новгородської області оголосили ввечері 9 листопада. Влада заявила про можливі перебої в роботі мобільного Інтернету.



"Жителі Старої Руси розповіли про кілька вибухів у місті в ніч на 10 листопада. Передбачається, що українські БпЛА атакували місцевий "123-й авіаційний ремонтний завод", - писали російські Telegram-канали.

Підприємство Новгородський авіаційний ремонтний завод ремонтує та обслуговує військово-транспортну авіацію Росії, літаки Іл-76, Іл-78, Л-410 та авіаційні двигуни.

17 березня завод вже був під ударом, тоді був уражений ангар для обслуговування Іл-76 та Л-410 і також був уражений літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.