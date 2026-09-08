ЗСУ вдарили по базах запуску дронів під Донецьком та у Криму

Cили оборони України вгатили по тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей і Криму. Під удари потрапили місця запуску ударних безпілотників і пункти управління загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Нові уражені цілі

7 вересня та в ніч на 8 вересня підрозділи СОУ уразили низку військових цілей противника:

у районі міста Донецьк - місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів;

у Чорноморському (Крим) та Залізничному Запорізької області - пункти управління БпЛА противника;

у районі Великої Новосілки Донецької області - пункт управління загарбників.

Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється, зауважили у Генштабі.

Раніше РБК-Україна писало, що дрони у ніч проти 8 вересня атакували Саратовський НПЗ у РФ. Росіяни скаржилися на вибухи та пожежу.

Також повідомлялося, що воїни Головного управління розвідки атакували ворожий літак Су-24 7 вересня. Удар було завдано на території тимчасово окупованого Криму.