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ЗСУ вдарили по базах запуску дронів під Донецьком та у Криму

16:08 08.09.2026 Вт
1 хв
Українські воїни провели серію успішних Milddle Strike
aimg Олена Бджола
ЗСУ вдарили по базах запуску дронів під Донецьком та у Криму Фото: Український боєць готує ударний дрон до запуску (Getty Images)
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Cили оборони України вгатили по тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей і Криму. Під удари потрапили місця запуску ударних безпілотників і пункти управління загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Нові уражені цілі

7 вересня та в ніч на 8 вересня підрозділи СОУ уразили низку військових цілей противника:

  • у районі міста Донецьк - місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів;
  • у Чорноморському (Крим) та Залізничному Запорізької області - пункти управління БпЛА противника;
  • у районі Великої Новосілки Донецької області - пункт управління загарбників.

Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється, зауважили у Генштабі.

Раніше РБК-Україна писало, що дрони у ніч проти 8 вересня атакували Саратовський НПЗ у РФ. Росіяни скаржилися на вибухи та пожежу.

Також повідомлялося, що воїни Головного управління розвідки атакували ворожий літак Су-24 7 вересня. Удар було завдано на території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, у Севастополі підрозділи Сил оборони уразили російський десантний катер БК-16. Удар стався в ніч на 3 вересня.

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