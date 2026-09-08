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ВСУ ударили по базам запуска дронов под Донецком и в Крыму

16:08 08.09.2026 Вт
1 мин
Украинские воины провели серию успешных Milddle Strike
aimg Елена Бджола
ВСУ ударили по базам запуска дронов под Донецком и в Крыму Фото: Украинский боец ​​готовит ударный дрон к запуску (Getty Images)
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Cили обороны Украины били по временно оккупированным территориям Донецкой и Запорожской областей и Крыма. Под удары попали места запуска ударных беспилотников и пункты управления захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Новые пораженные цели

7 сентября и в ночь на 8 сентября подразделения СОУ поразили ряд военных целей противника:

  • в районе города Донецк - место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА оккупантов;
  • в Черноморском (Крым) и Железнодорожном Запорожской области - пункты управления БпЛА противника;
  • в районе Великой Новоселки Донецкой области - пункт управления захватчиков.

Потери противника и степень нанесенного ущерба уточняется, отметили в Генштабе.

Ранее РБК-Украина писало, что дроны в ночь на 8 сентября атаковали Саратовский НПЗ в РФ. Россияне жаловались на взрывы и пожар.

Также сообщалось, что воины Главного управления разведки атаковали вражеский самолет Су-24 7 сентября. Удар был нанесен на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, в Севастополе подразделения Сил обороны поразили российский десантный катер БК-16. Удар случился в ночь на 3 сентября.

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