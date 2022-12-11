Силы обороны Украины продолжат контрнаступление, как только затвердеет земля, - Резников
Как только затвердеет земля и станут устойчивыми морозы, украинские Силы обороны возобновят активное контрнаступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в телеэфире Ukraine Media Centre.
Министр подчеркнул на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе, что когда грунт замерзнет и станет тверже для более легкого прохода военной техники, Силы обороны Украины возобновят активные контрнаступательные действия.
"Думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда земля станет тверже, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", - подчеркнул Резников.
Министр также добавил, что планы у Украины достаточно просты - освобождение всех временно оккупированных территорий Украины до границ 1991 года, которые были международно признанными. Он выразил уверенность, что хотя россияне воюют с гражданским населением с целью склонить украинские власти к переговорам на своих условиях, это им не удастся.
"Эта война - это война ресурсов, и эти ресурсы также у них уменьшаются", - отметил глава Минобороны.
Сегодня, 11 декабря, РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны Британии определило Государственный бюджет России на 2023 год как слишком оптимистичный и не отвечающий расходам на войну.
Кроме того, мы писали, что министр обороны Алексей Резников заметил: командование российской армии не оправдало ожидания Кремля в войне против Украины, поэтому, вероятнее всего, его заменят.
По данным британской разведки, российским войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне против Украины. Поэтому они настойчиво пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и заключенных из тюрем.
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