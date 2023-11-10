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Українські захисники відтісняють окупантів з лівобережжя Херсонської області: втрати ворога

Фото: Наталія Гуменюк, керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Впродовж останньої доби Сили оборони України на півдні знищили 55 російських військових, великокаліберну гармату, станцію РЕБ і два човни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зокрема, Гуменюк підкреслила результативність контрбатарейної роботи українських військових протягом доби. Вона зазначила, що під час нічної атаки росіян також вдалось збити безпілотник Shahed-1 та знищити декілька одиниць автобронетанкової техніки.

Як уточнила речниця об’єднаного пресцентру, зазначені засоби російські військові намагаються утримувати на позиціях на лівому березі Херсонської області.

"Ми продовжуємо роботу з їх відбиття на максимально далеку відстань їх, щоб правому берегу жилося трохи легше", - додала Гуменюк.
 

Нагадаємо, вчора, 9 листопада, українські захисники знищили російський новітній ЗРК С-300В4. Ворожу ціль було вражено на Таврійському напрямку.

Втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 10 листопада, становлять 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 309 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та підбили 23 автомобільні техніки.

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