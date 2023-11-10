Українські захисники відтісняють окупантів з лівобережжя Херсонської області: втрати ворога

Впродовж останньої доби Сили оборони України на півдні знищили 55 російських військових, великокаліберну гармату, станцію РЕБ і два човни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зокрема, Гуменюк підкреслила результативність контрбатарейної роботи українських військових протягом доби. Вона зазначила, що під час нічної атаки росіян також вдалось збити безпілотник Shahed-1 та знищити декілька одиниць автобронетанкової техніки.

Як уточнила речниця об’єднаного пресцентру, зазначені засоби російські військові намагаються утримувати на позиціях на лівому березі Херсонської області.

"Ми продовжуємо роботу з їх відбиття на максимально далеку відстань їх, щоб правому берегу жилося трохи легше", - додала Гуменюк.

