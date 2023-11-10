Украинские защитники оттесняют оккупантов с левобережья Херсонской области: потери врага

В течение последних суток Силы обороны Украины на юге уничтожили 55 российских военных, крупнокалиберную пушку, станцию РЭБ и две лодки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
В частности, Гуменюк подчеркнула результативность контрбатарейной работы украинских военных в течение суток. Она отметила, что во время ночной атаки россиян также удалось сбить беспилотник Shahed-1 и уничтожить несколько единиц автобронетанковой техники.
Как уточнила спикер объединенного пресс-центра, указанные средства российские военные пытаются удерживать на позициях на левом берегу Херсонской области.
"Мы продолжаем работу по их отражению на максимально далекое расстояние, чтобы правому берегу жилось немного легче", - добавила Гуменюк.
Напомним, вчера, 9 ноября, украинские защитники уничтожили российский новейший ЗРК С-300В4. Вражеская цель была поражена на Таврическом направлении.
Потери России в войне на Украине на четверг, 10 ноября, составляют 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 309 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и подбили 23 автомобильные техники.