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Украинские защитники оттесняют оккупантов с левобережья Херсонской области: потери врага

Фото: Наталья Гуменюк, руководительница объединенного прессцентра ОК "Юг" (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В течение последних суток Силы обороны Украины на юге уничтожили 55 российских военных, крупнокалиберную пушку, станцию РЭБ и две лодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

В частности, Гуменюк подчеркнула результативность контрбатарейной работы украинских военных в течение суток. Она отметила, что во время ночной атаки россиян также удалось сбить беспилотник Shahed-1 и уничтожить несколько единиц автобронетанковой техники.

Как уточнила спикер объединенного пресс-центра, указанные средства российские военные пытаются удерживать на позициях на левом берегу Херсонской области.

"Мы продолжаем работу по их отражению на максимально далекое расстояние, чтобы правому берегу жилось немного легче", - добавила Гуменюк.

Напомним, вчера, 9 ноября, украинские защитники уничтожили российский новейший ЗРК С-300В4. Вражеская цель была поражена на Таврическом направлении.

Потери РФ в войне

Потери России в войне на Украине на четверг, 10 ноября, составляют 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 309 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и подбили 23 автомобильные техники.

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