ua en ru
Чт, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські війська знищили новітній російський ЗРК на півдні

Укрїна , Четвер 09 листопада 2023 12:43
UA EN RU
Українські війська знищили новітній російський ЗРК на півдні Фото: українські війська знищили російський ЗРК С-300В4 (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники знищили російський новітній ЗРК С-300В4. Ворожу ціль було вражено на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександра Тарнавського.

"Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки Донецької області", - йдеться в його повідомленні.

Так, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" за добу виконали 1241 вогневе завдання, внаслідок чого загинуло 542 окупанти.

Крім того, повідомляється про знищення 46 одиниць військової техніки:
2 танки

  • 3 ББМ
  • 7 артсистем
  • 1 ПТРК
  • 3 засоби ППО, зокрема - ЗРК С-300В4,
  • 26 БпЛА
  • 3 автомобілі
  • одиницю спецтехніки
  • склад з боєприпасами
  • 1 інший важливий об’єкт

"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - підсумував Тарнавський.

Що відомо про ЗРК С-300В4

Зазначимо, ЗРК С-300В4 почав надходити на озброєння частин армії РФ у 2014 році. За заявами російських окупантів, даний тип зенітно-ракетних комплексів може уражати цілі на дальності аж до 400 км, обстрілювати одночасно до 24 повітряних цілей та наводити на них до 48 зенітних ракет.

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, ворог втратив 1080 "вояк". З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 308 720 військових.

Тим часом прикордонники показали фотографії збитих БпЛА антидроновою рушницею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗРК Війна Росії проти України
NEWS
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні