Українські війська знищили новітній російський ЗРК на півдні
Українські захисники знищили російський новітній ЗРК С-300В4. Ворожу ціль було вражено на Таврійському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександра Тарнавського.
"Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки Донецької області", - йдеться в його повідомленні.
Так, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" за добу виконали 1241 вогневе завдання, внаслідок чого загинуло 542 окупанти.
Крім того, повідомляється про знищення 46 одиниць військової техніки:
2 танки
- 3 ББМ
- 7 артсистем
- 1 ПТРК
- 3 засоби ППО, зокрема - ЗРК С-300В4,
- 26 БпЛА
- 3 автомобілі
- одиницю спецтехніки
- склад з боєприпасами
- 1 інший важливий об’єкт
"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - підсумував Тарнавський.
Що відомо про ЗРК С-300В4
Зазначимо, ЗРК С-300В4 почав надходити на озброєння частин армії РФ у 2014 році. За заявами російських окупантів, даний тип зенітно-ракетних комплексів може уражати цілі на дальності аж до 400 км, обстрілювати одночасно до 24 повітряних цілей та наводити на них до 48 зенітних ракет.
Втрати Росії у війні
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, ворог втратив 1080 "вояк". З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 308 720 військових.
Тим часом прикордонники показали фотографії збитих БпЛА антидроновою рушницею.
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