Українські війська знищили новітній російський ЗРК на півдні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександра Тарнавського.

Крім того, повідомляється про знищення 46 одиниць військової техніки: 2 танки

Так, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" за добу виконали 1241 вогневе завдання, внаслідок чого загинуло 542 окупанти.

"Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки Донецької області", - йдеться в його повідомленні.

Що відомо про ЗРК С-300В4

Зазначимо, ЗРК С-300В4 почав надходити на озброєння частин армії РФ у 2014 році. За заявами російських окупантів, даний тип зенітно-ракетних комплексів може уражати цілі на дальності аж до 400 км, обстрілювати одночасно до 24 повітряних цілей та наводити на них до 48 зенітних ракет.

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, ворог втратив 1080 "вояк". З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 308 720 військових.

Тим часом прикордонники показали фотографії збитих БпЛА антидроновою рушницею.



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