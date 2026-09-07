Сили оборони ударили по трьох НПЗ у Росії та "цілі" в Чорному морі, - Зеленський

Глава держави зазначив, що українські військові продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні.

"У Рязанському регіоні уражено НПЗ. Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні й Татарстані, по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні", - розповів президент.

Зеленський додав, що під ударом опинилась також й ворожа ціль в акваторії Чорного моря.

Рязанський НПЗ - один із найбільших у країні-агресорці. Щороку він може переробляти приблизно 17 млн тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ.

Нагадаємо, 6 вересня українські дрони уразили найбільші установки первинної переробки нафти Рязанського НПЗ у Росії, потужністю 8,5 млн тонн на рік.