Силы обороны ударили по трем НПЗ в России и "цели" в Черном море, - Зеленский

Глава государства отметил, что украинские военные продолжают справедливо отвечать на российские удары по Украине.

"В Рязанском регионе поражен НПЗ. Было применение нашей дальнобойной силы по нефтеперерабатывающим заводам в Пермском регионе и Татарстане, по месту хранения и пускам ударных дронов в Курском регионе", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что под ударом оказалась и вражеская цель в акватории Черного моря.

Рязанский НПЗ - один из крупнейших в стране-агрессоре. Ежегодно он может перерабатывать около 17 млн тонн нефти. На заводе производят автомобильные бензины, дизельное горючее, авиационный керосин и другие нефтепродукты, в том числе для армии РФ.

Напомним, 6 сентября украинские дроны поразили крупнейшие установки первичной переработки нефти Рязанского НПЗ в России мощностью 8,5 млн тонн в год.