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Сили оборони ударили по трьох НПЗ у Росії та "цілі" в Чорному морі, - Зеленський

13:41 07.09.2026 Пн
1 хв
По яких ворожих цілях сьогодні прилетіли українські дрони?
aimg Валерій Ульяненко
Сили оборони ударили по трьох НПЗ у Росії та "цілі" в Чорному морі, - Зеленський Фото: українські дрони уразили три російських НПЗ (t.me/mchs_official)
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Українські дрони уразили кілька НПЗ російських окупантів, місце зберігання і запуску ударних безпілотників і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що українські військові продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні.

"У Рязанському регіоні уражено НПЗ. Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні й Татарстані, по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні", - розповів президент.

Зеленський додав, що під ударом опинилась також й ворожа ціль в акваторії Чорного моря.

Рязанський НПЗ - один із найбільших у країні-агресорці. Щороку він може переробляти приблизно 17 млн тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ.

Нагадаємо, 6 вересня українські дрони уразили найбільші установки первинної переробки нафти Рязанського НПЗ у Росії, потужністю 8,5 млн тонн на рік.

Нагадаємо, Рязанський НПЗ регулярно зазнає атак українських безпілотників. Наприкінці липня Сили оборони вже уражали це підприємство.

Тоді в Рязані спалахнули пожежі на території НПЗ та складу маркетплейсу Wildberries, а губернатор регіону підтвердив займання на промислових об’єктах.

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Володимир Зеленський Російська Федерація НПЗ Війна в Україні Дрони
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