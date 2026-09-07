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Силы обороны ударили по трем НПЗ в России и "цели" в Черном море, - Зеленский

13:41 07.09.2026 Пн
1 мин
По каким вражеским целям сегодня прилетели украинские дроны?
aimg Валерий Ульяненко
Силы обороны ударили по трем НПЗ в России и "цели" в Черном море, - Зеленский Фото: украинские дроны поразили три российских НПЗ (t.me/mchs_official)
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Украинские дроны поразили несколько НПЗ российских окупантов, место хранения и запуска ударных беспилотников и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что украинские военные продолжают справедливо отвечать на российские удары по Украине.

"В Рязанском регионе поражен НПЗ. Было применение нашей дальнобойной силы по нефтеперерабатывающим заводам в Пермском регионе и Татарстане, по месту хранения и пускам ударных дронов в Курском регионе", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что под ударом оказалась и вражеская цель в акватории Черного моря.

Рязанский НПЗ - один из крупнейших в стране-агрессоре. Ежегодно он может перерабатывать около 17 млн тонн нефти. На заводе производят автомобильные бензины, дизельное горючее, авиационный керосин и другие нефтепродукты, в том числе для армии РФ.

Напомним, 6 сентября украинские дроны поразили крупнейшие установки первичной переработки нефти Рязанского НПЗ в России мощностью 8,5 млн тонн в год.

Напомним, Рязанский НПЗ регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. В конце июля Силы обороны уже поражали это предприятие.

Тогда в Рязани вспыхнули пожары на территории НПЗ и маркетплейса Wildberries, а губернатор региона подтвердил возгорание на промышленных объектах.

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