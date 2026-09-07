Силы обороны ударили по трем НПЗ в России и "цели" в Черном море, - Зеленский

Украинские дроны поразили несколько НПЗ российских окупантов, место хранения и запуска ударных беспилотников и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что украинские военные продолжают справедливо отвечать на российские удары по Украине.

"В Рязанском регионе поражен НПЗ. Было применение нашей дальнобойной силы по нефтеперерабатывающим заводам в Пермском регионе и Татарстане, по месту хранения и пускам ударных дронов в Курском регионе", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что под ударом оказалась и вражеская цель в акватории Черного моря.

Рязанский НПЗ - один из крупнейших в стране-агрессоре. Ежегодно он может перерабатывать около 17 млн тонн нефти. На заводе производят автомобильные бензины, дизельное горючее, авиационный керосин и другие нефтепродукты, в том числе для армии РФ.

Напомним, 6 сентября украинские дроны поразили крупнейшие установки первичной переработки нефти Рязанского НПЗ в России мощностью 8,5 млн тонн в год.