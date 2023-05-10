Українські артилеристи знищили позиції російського міномета в Донецькій області (відео)
Ілюстративне фото: українські артилеристи знищили позиції російського міномета в Донецькій області (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Українські військові за допомогою артилерії знищили позиції міномета російських окупантів в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Позиції міномета виявили бійці аеророзвідки 501 окремого батальйону морської піхоти, а знищили їх - артилеристи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Нагадаємо, нещодавно у МВС показали, як нацгвардієць збив російську крилату ракету з "Ігли".
У Міноборони також показали, як ППО збивала російські дрони над Києвом вночі.
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