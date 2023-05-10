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Українські артилеристи знищили позиції російського міномета в Донецькій області (відео)

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Середа 10 травня 2023 11:28
Українські артилеристи знищили позиції російського міномета в Донецькій області (відео) Ілюстративне фото: українські артилеристи знищили позиції російського міномета в Донецькій області (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за допомогою артилерії знищили позиції міномета російських окупантів в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Позиції міномета виявили бійці аеророзвідки 501 окремого батальйону морської піхоти, а знищили їх - артилеристи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Нагадаємо, нещодавно у МВС показали, як нацгвардієць збив російську крилату ракету з "Ігли".

У Міноборони також показали, як ППО збивала російські дрони над Києвом вночі.

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