ЗСУ стримують наступ росіян на Роботине: карти ISW

На фронті тривають позиційні бої на південний захід від Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі Бахмута, Кринок, і поблизу Кремінної. Сили оборони України стримують штурми російських окупантів біля Роботиного.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Повідомляється, що війська РФ передислокували підрозділи в район Куп'янськ - Сватове. Як заявив 18 лютого український військовий оглядач Костянтин Машовець, російське командування передислокувало підрозділи 7-го мотострілецького полку (11-й армійський корпус Балтійського флоту) в район на схід від Іванівки (на схід від Куп'янська) з прикордонних районів Бєлгородської та Брянської областей, де Москва спочатку передислокувала їх на початку січня. Він також розповів, що частини російської 2-ї мотострілецької дивізії безуспішно намагалися просунутися на рубіж Кислівка-Котлярівка (на північний захід від Сватового) з району Табаївка - Крохмальне.

За словами Машовця, війська РФ в районі Табаївка - Крохмальне переорієнтували свої зусилля на просування в бік Піщаного (на захід від Крохмального), а передислокація підрозділів 7-го мотострілецького полку біля Іванівки "прямо" пов'язана з невдачами підрозділів 2-й мотострілецькій дивізії значно просунутися в районі Табаївки.

Поблизу Кремінної 18 лютого тривали позиційні бої, однак підтверджених змін на лінії фронту на цьому ділянці не було. Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на захід від Кремінної в районі Тернів, Ямполівки та Торського та на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Машовець заявив, що щонайменше три посилені російські мотострілецькі батальйони діють у першому ешелоні біля Ямполівки, але не змогли просунутися до самої Ямполівки. Раніше він казав, що російське командування, ймовірно, перекинуло різні російські підрозділи на Лиманський напрямок, щоб замінити частини 90-ї танкової дивізії (41-ї ОДА, ЦВД) і дозволити повному складу 90-ї танкової дивізії розгорнутись на Авдіївському напрямку. Зазначається, що передислокація підрозділів 67-ї мотострілецької дивізії військ РФ могла бути спрямована на заміну сил загарбників у районі, які передислокувалися на Авдіївський напрямок, а не на підсилення оперативного рівня.

Операція №2 - Донецька область

Як йшлося в повідомленні Генерального штабу ЗСУ, були обмежені та безуспішні російські атаки поблизу Виїмки (на північний схід від Бахмута) 18 лютого.

18 лютого в районі Бахмута тривали обмежені позиційні бойові дії, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела повідомляли про позиційні бої поблизу Богданівки (на північний захід від Бахмута), Іванівського (на захід від Бахмута), Кліщіївки та Андріївки (обидва на південний захід від Бахмута).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися в бік Іванівського, але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Війська РФ 18 лютого продовжили зачищення нещодавно захоплених позицій в Авдіївці після того, як Москва оголосила про "завершення захоплення" населеного пункту 17 лютого. Аналітики ISW зазначають, що ще не спостерігали кадри, які демонструють такі операції з зачистки, але "не мають підстав сумніватися в тому, що російські сили наразі зачищають і консолідують позиції, оскільки українські сили відійшли з населеного пункту протягом останніх двох днів".

Російські "воєнкори" масово стверджували, що війська РФ зачищують позиції в Авдіївці, а відомий російський блогер зазначив, що обмежені українські сили, ймовірно, залишаються на Авдіївському коксохімічному заводі та все ще намагаються відійти.

Речник бригади ЗСУ повідомив, що українські сили все ще контролюють невизначену частину Авдіївки, ймовірно, на околицях населеного пункту, а речник українського Таврійського угруповання військ Дмитро Ліховий заявив, що ситуація в Авдіївці стабілізувалася, оскільки війська РФ проводять менше штурмів.

В Міністерстві оборони РФ заявляли, що їх війська 17 лютого нібито просунулися вглиб на 8 км і захопили територію в Авдіївці загальною площею майже 32 квадратних кілометри.

Російські джерела стверджували, що зараз війська РФ намагаються прорвати українську оборону біля Ласточкиного (на захід від Авдіївки) і використовують невеликі групи піхоти для штурму околиць населеного пункту. В Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили російські атаки поблизу Ласточкиного.

18 лютого обмежені позиційні бойові дії тривали на південний захід від Авдіївки, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Українські та російські джерела повідомляли про бої поблизу Первомайського та Невельського.

Позиційні бої тривали 18 лютого на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було. Українські та російські джерела повідомляли про бойові дії на захід від Донецька поблизу Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки. Російський "воєнкор" розповідав, що нібито війська РФ ведуть наступ на Курахове з району Георгіївки.

"Південна вісь"

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що 18 лютого українські сили відбили російські атаки на південь від Пречистівки (на південний схід від Великої Новосілки) та на захід від Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

Після повідомлень про відновлення наступальних операцій на цій ділянці фронту війська РФ досягли незначних підтверджених успіхів у західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 лютого, показують, що війська РФ нещодавно просунулися вздовж смуги на північ від Копані (6 км на північний захід від Роботиного). Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ просунулися до 1,7 км на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного) і до 2 км поблизу самого Роботиного, хоча експерти ISW не спостерігали візуальних доказів цього.

У Східному угрупованні військ ЗСУ 18 лютого заявили, що українські сили 17 лютого відбили атаку РФ у складі "досить великої кількості особового складу" близько 30 одиниць техніки в невстановленому районі на Запорізькому напрямку (ймовірно, поблизу Роботиного), що "відповідає з численними російськими заявами про те, що російські війська відновили наступ на Роботине 17 лютого", йдеться в публікації.

Російський "воєнкор" скаржився, що війська РФ використовували модернізовані радянські основні бойові танки Т-55 із поганим захистом від безпілотників і слабкою бронею корпусу та вежі під час великого штурму поблизу Роботиного 17 лютого.

18 лютого тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що десантно-штурмові підрозділи 26-го та 28-го мотострілецьких полків РФ, 144-а мотострілецька бригада, 328-й та 337-й полки ВДВ, 810-та ОМБр (ЧФ), десантно-штурмові загони "Штурм" продовжують атакувати позиції ЗСУ під Кринками.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що в Генштабі ЗСУ 18 лютого у вечірньому зведенні розповіли, що протягом доби на фронтах відбулось 56 бойових зіткнень.

Як заявив вчора речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, окупанти намагаються наступати на Ласточкине на Авдіївському напрямку, де за добу було відбито 14 атак.

Крім того, у ЗСУ повідомили, що в Запорізькій області російські загарбники 13 разів безуспішно намагалися атакувати позиції Сил оборони західніше Вербового та Роботиного.

Нагадаємо, у Генштабі вчора вранці повідомили, що втрати Росії у війні проти України станом на ранок 17 лютого склали за минулу добу 1050 окупантів, а також ЗСУ знищили 28 артсистем та 18 автомобільної техніки противника.

Додамо, що за даними командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, за чотири місяці боїв за Авдіївку російські війська втратили 47 тисяч солдатів. Також українські військові знищили сотні танків, артилерійських установок та бронемашин ворога.