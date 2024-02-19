ВСУ сдерживают наступление россиян на Работино: карты ISW

На фронте продолжаются позиционные бои юго-западнее Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе Бахмута, Крынок, и вблизи Кременной. Силы обороны Украины сдерживают штурмы российских оккупантов возле Работино.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Сообщается, что войска РФ передислоцировали подразделения в район Купянск - Сватово. Как заявил 18 февраля украинский военный обозреватель Константин Машовец, российское командование передислоцировало подразделения 7-го мотострелкового полка (11-й армейский корпус Балтийского флота) в район восточнее Ивановки (восточнее Купянска) из приграничных районов Белгородской и Брянской областей, где Москва сначала передислоцировала их в начале января. Он также рассказал, что части российской 2-й мотострелковой дивизии безуспешно пытались продвинуться на рубеж Кисловка-Котляровка (к северо-западу от Сватово) из района Табаевка - Крохмальное.

По словам Машовца, войска РФ в районе Табаевка - Крахмальное переориентировали свои усилия на продвижение в сторону Песчаного (к западу от Крахмального), а передислокация подразделений 7-го мотострелкового полка у Ивановки "прямо" связана с неудачами подразделений 2-й мотострелковой дивизии значительно продвинуться в районе Табаевки.

Вблизи Кременной 18 февраля продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались к западу от Кременной в районе Тернов, Ямполевки и Торского и к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Машовец заявил, что по меньшей мере три усиленных российских мотострелковых батальона действуют в первом эшелоне возле Ямполевки, но не смогли продвинуться до самой Ямполевки. Ранее он говорил, что российское командование, вероятно, перебросило разные российские подразделения на Лиманское направление, чтобы заменить части 90-й танковой дивизии (41-й ОГА, ЦВД) и разрешить полному составу 90-й танковой дивизии развернуться на Авдеевском направлении. Отмечается, что передислокация подразделений 67-й мотострелковой дивизии войск РФ могла быть направлена на замену сил захватчиков в передислоцируемом районе на Авдеевское направление, а не на усиление оперативного уровня.

Операция №2 - Донецкая область

Как говорилось в сообщении Генерального штаба ВСУ, были ограничены и безуспешны российские атаки вблизи н.п. Выемка (к северо-востоку от Бахмута) 18 февраля.

18 февраля в районе Бахмута продолжались ограниченные позиционные боевые действия, но подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники сообщали о позиционных боях вблизи Богдановки (к северо-западу от Бахмута), Ивановского (к западу от Бахмута), Клещиевки и Андреевки (оба юго-западнее Бахмута).

Российский военкор утверждал, что войска РФ продвинулись в сторону Ивановского, но эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Войска РФ 18 февраля продолжили зачистку недавно захваченных позиций в Авдеевке после того, как Москва объявила о "завершении захвата" населенного пункта 17 февраля. Аналитики ISW отмечают, что еще не наблюдали кадры, которые демонстрируют такие операции по зачистке, но "не имеют оснований сомневаться в том, что российские силы зачищают и консолидируют позиции, поскольку украинские силы отошли из населенного пункта в течение последних двух дней".

Российские "военкоры" массово утверждали, что войска РФ зачищают позиции в Авдеевке, а известный российский блоггер отметил, что ограниченные украинские силы, вероятно, остаются на Авдеевском коксохимическом заводе и все еще пытаются отойти.

Спикер бригады ВСУ сообщил, что украинские силы все еще контролируют неопределенную часть Авдеевки, вероятно, в окрестностях населенного пункта, а спикер украинской Таврической группировки войск Дмитрий Лиховой заявил, что ситуация в Авдеевке стабилизировалась, поскольку войска РФ проводят меньше штурмов.

В Министерстве обороны РФ заявляли, что их войска 17 февраля якобы продвинулись вглубь на 8 км и захватили территорию в Авдеевке общей площадью около 32 квадратных километров.

Российские источники утверждали, что сейчас войска РФ пытаются прорвать украинскую оборону около Ласточкино (к западу от Авдеевки) и используют небольшие группы пехоты для штурма окрестностей населенного пункта. В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили российские атаки вблизи Ласточкино.

18 февраля ограниченные позиционные боевые действия продолжались юго-западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники сообщали о боях вблизи Первомайского и Невельского.

Позиционные бои продолжались 18 февраля западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не было. Украинские и российские источники сообщали о боевых действиях к западу от Донецка вблизи Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Победы и Новомихайловки. Российский "военкор" рассказывал, что якобы войска РФ ведут наступление на Курахово из района Георгиевки.

"Южная ось"

В Генштабе ВСУ сообщали, что 18 февраля украинские силы отразили российские атаки к югу от Пречистовки (юго-восточнее Великой Новоселки) и к западу от Старомайорского (южнее Великой Новоселки).

После сообщений о возобновлении наступательных операций на этом участке фронта войска РФ добились незначительных подтвержденных успехов в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 18 февраля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись вдоль полосы к северу от Копани (6 км к северо-западу от Работино). Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ продвинулись до 1,7 км северо-западнее Вербового (восточнее Работино) и до 2 км близ самого Работино, хотя эксперты ISW не наблюдали визуальных доказательств этого.

В Восточной группировке войск ВСУ 18 февраля заявили, что украинские силы 17 февраля отразили атаку РФ в составе "достаточно большого количества личного состава" около 30 единиц техники в неустановленном районе на Запорожском направлении (вероятно, вблизи Работино), что "соответствует многочисленным российским заявлениям" о том, что российские войска возобновили наступление на Работино 17 февраля", говорится в публикации.

Российский военкор жаловался, что войска РФ использовали модернизированные советские основные боевые танки Т-55 с плохой защитой от беспилотников и слабой броней корпуса и башни во время большого штурма вблизи Работино 17 февраля.

18 февраля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что десантно-штурмовые подразделения 26-го и 28-го мотострелковых полков РФ, 144-я мотострелковая бригада, 328-й и 337-й полки ВДВ, 810-я ОМБр (ЧФ), ОМБр (ЧФ) отряды "Штурм" продолжают атаковать позиции ВСУ под Крынками.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ 18 февраля в вечерней сводке рассказали, что в течение суток на фронтах произошло 56 боевых столкновений.

Как заявил вчера спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой, оккупанты пытаются наступать на Ласточкине на Авдеевском направлении, где за сутки было отбито 14 атак.

Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Запорожской области российские захватчики 13 раз безуспешно пытались атаковать позиции Сил обороны западнее Вербового и Работино.

Напомним, в Генштабе вчера утром сообщили, что потери России в войне против Украины по состоянию на утро 17 февралясоставили за минувшие сутки 1050 оккупантов, а также ВСУ уничтожили 28 артсистем и 18 автомобильной техники противника.

По данным командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, за четыре месяца боев за Авдеевку российские войска потеряли 47 тысяч солдат. Также украинские военные уничтожили сотни танков, артиллерийских установок и бронемашин противника.