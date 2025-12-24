На фронті понад 50 боєзіткнень за добу: який напрямок найважчий

Станом на 16:00 24 грудня українські військові зафіксували 52 бойових зіткнення з російськими загарбниками. Противник застосовує артилерію, авіаудари та реактивні системи залпового вогню, Сили оборони відбивають атаки по всій лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
За добу на фронті зафіксовано активізацію бойових дій з боку Росії:
Чернігівська та Сумська області: ворог обстріляв населені пункти Гута-Студенецька, Ясна Поляна, Рижівка, Рогізне, Іскрисківщина, Нескучне; авіаудари нанесено по Улановому та Нововасилівці.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки: противник здійснив дві атаки на позиції українських захисників, три авіаудари із шістьма скинутими бомбами та 76 обстрілів, з них чотири із РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок: сім атак у районах Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське, Ізбицьке, Григорівка та Колодязне; три боєзіткнення тривають.
Куп’янський напрямок: ворог намагався наступати в напрямку Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська, але чотири атаки відбиті силами оборони.
Лиманський напрямок: три атаки відбиті поблизу Новоселівки, Ставок та Шандриголового.
Слов’янський напрямок: активні бої в районі Сіверська.
Краматорський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано.
Костянтинівський напрямок: сім наступальних дій ворога біля Костянтинівки, Олександро-Шультине, Плещіївки та Софіївки; одна атака триває.
Покровський напрямок: 11 спроб прориву в районі Іванівки, Родинського, Червоного Лиману, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та Філії; три боєзіткнення тривають.
Олександрівський напрямок: три атаки біля Злагоди, Красногірського та Привільного; два боєзіткнення тривають.
Гуляйпільський напрямок: дев’ять атак відбиті поблизу Солодкого та Гуляйполя, чотири боєзіткнення тривають.
Оріхівський напрямок: наступальних дій не зафіксовано.
Придніпровський напрямок: відбита одна атака в напрямку Антонівського мосту.
Українські війська ефективно виснажують противника вздовж усієї лінії фронту та в тилу, зберігаючи контроль над ключовими позиціями.
Нагадаємо, що авіація Збройних сил України провела серію ударів по позиціях російських операторів безпілотників у Донецькій області, зокрема в районах Сіверська та Покровська.
За даними військових, авіація Повітряних Сил ЗСУ влучила в будівлю біля Сіверська, звідки діяли ворожі оператори БпЛА.
Також ми писали, що станом на 24 грудня втрати РФ з початку повномаштабного вторгнення перевищили 1,2 млн осіб серед особового складу,.