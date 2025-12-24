На фронті понад 50 боєзіткнень за добу: який напрямок найважчий

За добу на фронті зафіксовано активізацію бойових дій з боку Росії:

Чернігівська та Сумська області: ворог обстріляв населені пункти Гута-Студенецька, Ясна Поляна, Рижівка, Рогізне, Іскрисківщина, Нескучне; авіаудари нанесено по Улановому та Нововасилівці.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: противник здійснив дві атаки на позиції українських захисників, три авіаудари із шістьма скинутими бомбами та 76 обстрілів, з них чотири із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок: сім атак у районах Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське, Ізбицьке, Григорівка та Колодязне; три боєзіткнення тривають.

Куп’янський напрямок: ворог намагався наступати в напрямку Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська, але чотири атаки відбиті силами оборони.

Лиманський напрямок: три атаки відбиті поблизу Новоселівки, Ставок та Шандриголового.

Слов’янський напрямок: активні бої в районі Сіверська.

Краматорський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано.

Костянтинівський напрямок: сім наступальних дій ворога біля Костянтинівки, Олександро-Шультине, Плещіївки та Софіївки; одна атака триває.

Покровський напрямок: 11 спроб прориву в районі Іванівки, Родинського, Червоного Лиману, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та Філії; три боєзіткнення тривають.

Олександрівський напрямок: три атаки біля Злагоди, Красногірського та Привільного; два боєзіткнення тривають.

Гуляйпільський напрямок: дев’ять атак відбиті поблизу Солодкого та Гуляйполя, чотири боєзіткнення тривають.

Оріхівський напрямок: наступальних дій не зафіксовано.

Придніпровський напрямок: відбита одна атака в напрямку Антонівського мосту.

Українські війська ефективно виснажують противника вздовж усієї лінії фронту та в тилу, зберігаючи контроль над ключовими позиціями.