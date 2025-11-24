Сили оборони стримують атаки ворога: названо найгарячіші напрямки фронту

Станом на вечір 24 листопада, на фронті зафіксовано 64 бойові зіткнення. Російські війська атакували вздовж майже всієї лінії бойового зіткнення, а також обстрілювали прикордонні райони з території РФ. Під артилерійський вогонь потрапили Клюси в Чернігівській області та Біла Береза й Бобилівка на Сумщині.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські підрозділи відбили три атаки ворога, який також здійснив 93 обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська тричі штурмували райони Синельникового та Колодязного, одна з сутичок триває.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив, тоді як наші підрозділи виконували пошуково-ударні операції.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак у районах Греківки, Надії, Зарічного та Ставків; один бій триває дотепер.

Слов’янський напрямок зазнав трьох спроб прориву ворога біля Дронівки, Виїмки та Званівки - два боєзіткнення продовжуються.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили вісім штурмів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Полтавки, а також у бік Степанівки та Софіївки. Три атаки ще тривають.

Найвища інтенсивність боїв - на Покровському напрямку, де противник 22 рази намагався просунутися у напрямках Шахового, Родинського, Мирнограда, Покровська, Дачного та інших населених пунктів. Три сутички досі тривають.

На Олександрівському напрямку агресор шість разів атакував поблизу Степового, Красногірського, Привільного, Павлівки, Єгорівки та Орестополя. Один бій ще триває, також зафіксовано авіаудар по Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники стримали сім атак у районах Зеленого Гаю, Затишшя, Солодкого, а також у напрямках Варварівки та Добропілля; два бої тривають. Ворожа авіація атакувала Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку, а на Придніпровському - дві у напрямку Антонівського мосту.

Суттєвих змін на інших ділянках фронту не зафіксовано.