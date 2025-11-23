ua en ru
Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

Неділя 23 листопада 2025 08:30
Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом доби, 22 листопада, на фронті відбулося 162 бойових зіткнення. Російські окупанти продовжують активно штурмувати на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4582 обстріли, з них 97 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6152 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Великомихайлівка, Остапівське Дніпропетровської області; Косівцеве, Варварівка, Тернувате, Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири гармати, пункт управління безпілотними літальними апаратами та реактивну систему залпового вогню російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 19 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, а також здійснив 148 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового.
Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.

Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував двічі, намагаючись просунутися поблизу населеного пункту Новоселівка.
Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили десять штурмів окупаційних військ у районах Серебрянки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Дронівки.
Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили один ворожий штурм у напрямку населеного пункту Костянтинівка.
Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка, Іванопілля, Степанівка та в напрямку населеного пункту Миколайпілля.

Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Покровському напрямку відбулося 40 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія.

Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 16 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське, Олексіївка, Єгорівка та Злагода.

Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 18 атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Малинівка, Високе.

Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів у районах Малої Токмачки, Приморського та Степногірська.
Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Придніпровському напрямку агресор здійснив три безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів поблизу Антонівського мосту.

Росіяни продовжують штурми на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 165 260 військових.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, вісім бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 496 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 80 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів.

