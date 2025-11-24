Ще мінус 1190 окупантів: Генштаб повідомив про зростання втрат РФ на 24 листопада

Станом на 24 листопада Україна фіксує нові дані про втрати російських сил від початку повномасштабної війни. Показники продовжують зростати практично в усіх напрямках, що відображає інтенсивність бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За період з 24 лютого 2022 року до 24 листопада 2025 року орієнтовні втрати російської армії істотно збільшилися.

Згідно з оновленими даними, чисельність втраченого особового складу сягнула близько 1 166 450 військовослужбовців, до того ж тільки за останню добу цей показник зріс ще на 1 190 осіб.

Бронетехніка та артилерія

Росія також втратила значну кількість бронетехніки. Від початку війни підтверджено знищення 11 366 танків і 23 620 броньованих машин, що підкреслює високу інтенсивність боїв на ключових напрямках.

Втрати в артилерії залишаються критичними: зафіксовано 34 626 артсистем, а також 1 549 РСЗВ і 1 248 засобів ППО.

Авіація та безпілотники

Від початку вторгнення знищено 428 російських літаків і 347 вертольотів. Особливо динамічно зростає статистика щодо дронів: кількість збитих або придушених БПЛА оперативно-тактичного рівня сягнула 83 769 одиниць, лише за добу додавши 431.

Морські та ракетні втрати

Російські сили також втратили 28 кораблів і катерів, а один підводний корабель виведено з ладу. Кількість ліквідованих крилатих ракет становить 3 981.

Автотранспорт і спецтехніка

Суттєвими залишаються і втрати в автомобільній техніці: знищено або пошкоджено 68 006 одиниць, включно з автоцистернами. Спецтехніка РФ втратила 4 003 одиниці, що відображає зниження логістичних та інженерних можливостей російських військ.