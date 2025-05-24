Сили оборони спростували чутки РФ про прорив до Юнаківки у Сумській області

Російська армія не заходила в Юнаківку на Сумщині. Сили оборони спростували фейк, поширений російськими ЗМІ.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив старший офіцер центру комунікацій угруповання військ "Курськ" підполковник Ярослав Чепурний.
Інформація про нібито захоплення села Юнаківка Сумської області російськими військами не відповідає дійсності.
"Не відповідає дійсності", - заявив Чепурний щодо правдивості інформації, поширеної російською стороною.
Напередодні вночі Telegram-канал росЗМІ опублікували повідомлення, що армія РФ нібито увійшла в Юнаківку. Утім, ці дані не підтвердилися.
Згідно з мапою бойових дій від DeepState, Юнаківка залишається під контролем України, а найближчими населеними пунктами в "сірій" зоні на цьому напрямку є Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка.
Також відзначається, що у районі Хотінської громади "сіра" зона розширилась у напрямку сіл Водолаги та Біловоди ще 12-13 травня.
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення Сум та Сумської області заради буферної зони, але реалізувати йому ці плани буде непросто.
За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочки, російські терористи не мають достатньо сил та засобів для масованого наступу на Сумську область. Операції ворога на рівні стратегічного розгортання військ.
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