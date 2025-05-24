Сили оборони спростували чутки РФ про прорив до Юнаківки у Сумській області

Інформація про нібито захоплення села Юнаківка Сумської області російськими військами не відповідає дійсності.

"Не відповідає дійсності", - заявив Чепурний щодо правдивості інформації, поширеної російською стороною.

Напередодні вночі Telegram-канал росЗМІ опублікували повідомлення, що армія РФ нібито увійшла в Юнаківку. Утім, ці дані не підтвердилися.

Згідно з мапою бойових дій від DeepState, Юнаківка залишається під контролем України, а найближчими населеними пунктами в "сірій" зоні на цьому напрямку є Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка.

Фото: мапа DeepState

Також відзначається, що у районі Хотінської громади "сіра" зона розширилась у напрямку сіл Водолаги та Біловоди ще 12-13 травня.