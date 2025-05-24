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Силы обороны опровергли слухи РФ о прорыве к Юнаковке в Сумской области

Фото: Силы обороны опровергли слухи РФ о прорыве к Юнаковке (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Ульяна Безпалько

Российская армия не заходила в Юнаковку в Сумской области. Силы обороны опровергли фейк, распространенный российскими СМИ.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил старший офицер центра коммуникаций группировки войск "Курск" подполковник Ярослав Чепурной.

Информация о якобы захвате села Юнаковка Сумской области российскими войсками не соответствует действительности.

"Не соответствует действительности", - заявил Чепурной относительно правдивости информации, распространенной российской стороной.

Накануне ночью Telegram-канал росСМИ опубликовали сообщение, что армия РФ якобы вошла в Юнаковку. Впрочем, эти данные не подтвердились.

Согласно карте боевых действий от DeepState, Юнаковка остается под контролем Украины, а ближайшими населенными пунктами в "серой" зоне на этом направлении являются Новенькое, Журавка, Веселовка и Басовка.

Фото: карта DeepState

Также отмечается, что в районе Хотинской громады "серая" зона расширилась в направлении сел Водолаги и Беловоды еще 12-13 мая.

Ситуация в Сумской области

Как пишет Институт изучения войны (ISW), российский диктатор Владимир Путин может планировать захват Сум и Сумской области ради буферной зоны, но реализовать ему эти планы будет непросто.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочки, российские террористы не имеют достаточно сил и средств для массированного наступления на Сумскую область. Операции врага на уровне стратегического развертывания войск.

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