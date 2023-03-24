UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили оборони про ситуацію в Авдіївці: ворог відчуває паніку та брак техніки

Фото: біля Авдіївки точаться запеклі бої (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Поблизу Авдіївки Донецької області точаться запеклі бої. Проте ворог почав відчувати паніку через можливий наступ ЗСУ, оскільки окупанти не розуміють, де він може початися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"Відчутний уже брак техніки у ворога, боєприпасів. Відчутний дуже низький морально-психологічний стан. Дуже багато паніки, дуже бояться нашого контрнаступу. Про це свідчать перехоплення телефонних розмов", - заявив Дмитрашківський.

За його словами, ворог, аби показати свою присутність і наявність техніки, у багатьох місцях на Авдіївському напрямку розташовує "лжепозиції". На них окупанти розміщують нібито танки та іншу техніку, аби відволікти українських захисників.

Дмитрашківський зазначає, що на Авдіївському напрямку продовжуються бої. За минулу ніч було 7 атак, які наші військові відбили. Він також спростував фейк росіян про нібито захоплення населеного пункту Новобахмутівка.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія під час наступу робить ставку на кількість ресурсу, а не на якість.

Водночас у ЗСУ зазначають, що окупанти постійно намагаються штурмувати в районах Авдіївки та Мар‘їнки, проте захисники тримають оборону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвдіївкаВійна в УкраїніВійна Росії проти України