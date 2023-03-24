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Силы обороны о ситуации в Авдеевке: враг чувствует панику и нехватку техники

Фото: возле Авдеевки идут ожесточенные бои (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вблизи Авдеевки Донецкой области идут ожесточенные бои. Однако враг начал чувствовать панику из-за возможного наступления ВСУ, поскольку оккупанты не понимают, где оно может начаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.

"Ощутима уже нехватка техники у врага, боеприпасов. Ощутимо очень низкое морально-психологическое состояние. Очень много паники, очень боятся нашего контрнаступления. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров", - заявил Дмитрашкивский.

По его словам, враг, чтобы показать свое присутствие и наличие техники, во многих местах на Авдеевском направлении обустраивает "лжепозиции". На них оккупанты размещают якобы танки и другую технику, чтобы отвлечь украинских защитников.

Дмитрашкивский отмечает, что на Авдеевском направлении продолжаются бои. За минувшую ночь было 7 атак, которые наши военные отбили. Он также опроверг фейк россиян о якобы захвате населенного пункта Новобахмутовка.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия во время наступления делает ставку на количество ресурса, а не на качество.

В то же время в ВСУ отмечают, что оккупанты постоянно пытаются штурмовать в районах Авдеевки и Марьинки, однако защитники держат оборону.

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