Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м, - Сирський

За словами генерала, він з'їздив до українських захисників на Добропільський напрямок, де триває контрнаступальна операція. Там він із командирами військових частин проаналізував виконання конкретних завдань. Також Сирський конкретизував завдання з урахуванням актуальної ситуації та наголосив на необхідності збереження життів українських воїнів.

"Наші сили оборони розсікли так званий "Добропільський виступ" противника і роблять усе, щоб завдати російським окупантам максимальних втрат", - сказав головнокомандувач.

Він зазначив, що за минулу добу ЗСУ відновили контроль над 2,2 квадратними кілометрами території. Також українські воїни провели ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 квадратних кілометрів у Покровському районі.

"Наші штурмові підрозділи за окремими напрямками просунулися від 100 м до 1400 м. Під час бойових дій тут ліквідовано 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб", - додав генерал.

За час українського контрнаступу в Покровському районі вдалося звільнити 177,8 квадратних кілометра території. Ще 198,9 квадратних кілометра було зачищено від диверсантів.

Росіяни втратили 3320 осіб, серед яких безповоротно - 1864.

Також ворог залишився без: