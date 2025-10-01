RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м, - Сырский

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Добропольском направлении. За прошлые сутки они продвинулись на расстояние до 1400 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

По словам генерала, он съездил в украинским защитникам на Добропольское направление, где продолжается контрнаступательная операция. Там он с командирами военных частей проанализировал выполнение конкретных задач. Также Сырский конкретизировал задачи с учетом актуальной ситуации и подчеркнул необходимость сохранения жизней украинских воинов. 

"Наши силы обороны рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери", - сказал главнокомандующий.

Он отметил, что за прошлые сутки ВСУ восстановили контроль над 2,2 квадратными километрами территории. Также украинские воины провели ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 квадратных километров в Покровском районе

"Наши штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боевых действий здесь ликвидированы 52 оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек", - добавил генерал. 

За время украинского контрнаступления в Покровском районе удалось освободить 177,8 квадратных километра территории. Еще 198,9 квадратных километра были зачищены от диверсантов. 

Россияне потеряли 3320 человек, среди которых безвозвратно - 1864.

Также враг остался без:

  • 14 танков;  
  • 38 боевых бронированных машин; 
  • 202 артсистем; 
  • 5 РСЗО;
  • 453 единиц автотехники;
  • 61 мотоцикла и квадроцикла; 
  • 197 дронов.

Контрнаступательная операция ВСУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о контрнаступлении украинских защитников на Добропольском направлении несколько недель назад.

По словам главы государства, именно там враг сосредоточил основные силы для наступления. Но успеха ему достичь не удалось, а украинские воины контратаковали.

Еще 29 сентября Сырский сообщал, что площадь деоккупированной в результате контрнаступления под Добропольем территории достигла около 175 кв. км.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныДонецкая областьДобропольеВойна в УкраинеАлександр Сырский