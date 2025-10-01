Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м, - Сырский

По словам генерала, он съездил в украинским защитникам на Добропольское направление, где продолжается контрнаступательная операция. Там он с командирами военных частей проанализировал выполнение конкретных задач. Также Сырский конкретизировал задачи с учетом актуальной ситуации и подчеркнул необходимость сохранения жизней украинских воинов.

"Наши силы обороны рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери", - сказал главнокомандующий.

Он отметил, что за прошлые сутки ВСУ восстановили контроль над 2,2 квадратными километрами территории. Также украинские воины провели ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 квадратных километров в Покровском районе.

"Наши штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боевых действий здесь ликвидированы 52 оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек", - добавил генерал.

За время украинского контрнаступления в Покровском районе удалось освободить 177,8 квадратных километра территории. Еще 198,9 квадратных километра были зачищены от диверсантов.

Россияне потеряли 3320 человек, среди которых безвозвратно - 1864.

Также враг остался без: