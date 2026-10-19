Сили оборони розгатили РЛС на Брянщині і військові склади на Донеччині

Сили оборони України мають нові успіхи у мідлстрайках по окупованих територіях та Росії. Уражені радіолокаційна станція, військові склади і жива сила окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.
18 жовтня та у ніч на 19 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об'єктів країни-агресорки.
Так, українські бійці уразили радіолокаційну станцію в районі Трубчевська Брянської області РФ.
Методичне ураження російських РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему ППО, додали у Генштабі.
"Саме тому Сили оборони України можуть успішніше застосовувати дрони на всіх рівнях: від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об'єктів у глибині території Росії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, українські воїни уразили у районі Лиману Першого Харківської області:
Під удари на Донеччині потрапили також склади:
Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів в районах Свободного та Володимирівки Донецької області і Набережного на Запоріжжі.
Раніше РБК-УКраїна писало, що українські військові 16 жовтня та у ніч на 17 жовтня уразили залізничний міст через річку Унеча в Росії, а на Донеччині - склади та пункт управління БпЛА.
Крім того, у ніч на 16 жовтня 2026 року Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" поблизу населеного пункту Магри в Краснодарському краї РФ.