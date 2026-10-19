Сили оборони розгатили РЛС на Брянщині і військові склади на Донеччині

РЛС на Брянщині

18 жовтня та у ніч на 19 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об'єктів країни-агресорки.

Так, українські бійці уразили радіолокаційну станцію в районі Трубчевська Брянської області РФ.

Методичне ураження російських РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему ППО, додали у Генштабі.

"Саме тому Сили оборони України можуть успішніше застосовувати дрони на всіх рівнях: від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об'єктів у глибині території Росії", - йдеться у повідомленні.

Склади, позиції, жива сила

Крім того, українські воїни уразили у районі Лиману Першого Харківської області:

вогневу позицію артилерії,

позицію розрахунків БпЛА російського агресора.

Під удари на Донеччині потрапили також склади:

боєприпасів армії РФ у районах населених пунктів Грінталь і Тернове,

матеріально-технічних засобів в районі Пелагіївки.

Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів в районах Свободного та Володимирівки Донецької області і Набережного на Запоріжжі.