Силы обороны разбили РЛС на Брянщине и военные склады в Донецкой области

Силы обороны Украины имеют новые успехи в милдстрайках по оккупированным территориям и России. Поражены радиолокационная станция, военные склады и живая сила оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.
18 октября и в ночь на 19 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных объектов страны-агрессора.
Так, украинские бойцы поразили радиолокационную станцию в районе Трубчевска Брянской области РФ.
Методическое поражение российских РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и ослабляет его систему ПВО, добавили в Генштабе.
"Именно поэтому Силы обороны Украины могут более успешно применять дроны на всех уровнях: от тактической зоны вдоль линии боевого столкновения до военных объектов в глубине территории России", - пишется в сообщении.
Кроме того, украинские воины поразили в районе Лимана Первого Харьковской области:
Под удары на Донбассе попали также склады:
Кроме того, поражено сосредоточение живой силы оккупантов в районах Свободного и Владимировки Донецкой области и Набережного на Запорожье.
Ранее РБК-Украина писало, что украинские военные 16 октября и в ночь на 17 октября поразили железнодорожный мост через реку Унеча в России, а в Донецкой области - склады и пункт управления БПЛА.
Кроме того, в ночь на 16 октября 2026 года Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У" вблизи населенного пункта Магры в Краснодарском крае РФ.