Сили оборони проводять зачистку росіян у міській забудові Покровська, - УВ "Схід"

Українські війська проводять пошуково-штурмові дії та ліквідацію ворога у міській забудові Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угрупування військ "Схід".
"У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста", - повідомили військові.
Для безперебійного забезпечення підрозділів ЗСУ організовують додаткові логістичні маршрути до Покровська та Мирнограда.
За минулу добу Сили оборони в зоні відповідальності угруповання "Схід" відбили 82 атаки російських військ.
На Покровському напрямку українські підрозділи зупинили 45 штурмів, які ворог здійснював у напрямку Нового Шахового, Новопавлівки, а також у районах Гришиного, Червоного Лиману, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного.
За останню добу на Покровському напрямку українські захисники ліквідували загалом 110 російських військових, з них 83 - безповоротно.
Крім того, було знищено сім одиниць автомобільної та спеціальної техніки, один мотоцикл, 26 безпілотників, а також уражено артилерійську установку та 12 укриттів, у яких перебував особовий склад армії РФ.
Нагадаємо, епіцентром боїв у Донецькій області вже тривалий час залишається Покровський напрямок. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.
Як повідомили у ДШВ, російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.
За інформацією полковника ЗСУ Владислава Селезньова, Росія сконцентрувала на Покровському напрямку понад 140 тисяч військових.
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Битва за місто триває.