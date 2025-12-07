Сили оборони проводять зачистку росіян у міській забудові Покровська, - УВ "Схід"

"У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста", - повідомили військові.

Для безперебійного забезпечення підрозділів ЗСУ організовують додаткові логістичні маршрути до Покровська та Мирнограда.

За минулу добу Сили оборони в зоні відповідальності угруповання "Схід" відбили 82 атаки російських військ.

На Покровському напрямку українські підрозділи зупинили 45 штурмів, які ворог здійснював у напрямку Нового Шахового, Новопавлівки, а також у районах Гришиного, Червоного Лиману, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного.

За останню добу на Покровському напрямку українські захисники ліквідували загалом 110 російських військових, з них 83 - безповоротно.

Крім того, було знищено сім одиниць автомобільної та спеціальної техніки, один мотоцикл, 26 безпілотників, а також уражено артилерійську установку та 12 укриттів, у яких перебував особовий склад армії РФ.