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Сили оборони продовжують наступ на півдні від Бахмута, - Євлаш

Середа 27 вересня 2023 03:10
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Сили оборони продовжують наступ на півдні від Бахмута, - Євлаш Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони продовжують просуватися на півдні від Бахмута. За минулу добу там відбулось 12 бойових зіткнень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

На південному фланзі ми продовжуємо наступальну операцію, зокрема, маємо успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського. Там наші захисники продовжують вибивати противника. Під шквальним вогнем вони тримають оборону і закріплюються на досягнутих рубежах", - розповів він.

Він розповів, що противник на цьому напрямку 580 разів відкривав вогонь по наших захисниках. Росіяни 4 рази використовували авіацію, відбулося 12 бойових зіткнень.

Однак Силам оборони вдалося ліквідувати 141 окупанта, знищити 10 гармат Д-30, також три Д-20, дві установки "Піон", і чотири гаубиці "Мста Б".

Також було ліквідовано кілька засобів радіоелектронної розвідки окупантів, зокрема, КРЕДО-1Е, спеціальну установку, що виявляє в будь-яку пору року пересування техніки та людей.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Раніше у ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів.

Також речник Східного угруповування Євлаш повідомляв про успіхи ЗСУ у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

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