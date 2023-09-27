Силы обороны продолжают наступление к югу от Бахмута, - Евлаш

Силы обороны продолжают продвигаться к югу от Бахмута. За прошедшие сутки там произошло 12 боевых столкновений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

На южном фланге мы продолжаем наступательную операцию, в частности, имеем успехи вблизи Зайцево, Клещиевки, Одрадовки и Ивановского. Там наши защитники продолжают выбивать противника. Под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах", – рассказал он.

Он рассказал, что противник в этом направлении 580 раз открывал огонь по нашим защитникам. Россияне 4 раза использовали авиацию, произошло 12 боевых столкновений.

Однако Силам обороны удалось ликвидировать 141 оккупанта, уничтожить 10 орудий Д-30, также три Д-20, две установки "Пион" и четыре гаубицы "Мста Б".

Также было ликвидировано несколько средств радиоэлектронной разведки окупантов, в частности, КРЕДО-1Е, специальную установку, которая обнаруживает в любое время года передвижение техники и людей.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Ранее в ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения окупантов.

Также представитель Восточной группировки Евлаш сообщал об успехах ВСУ в районе Клищиевки на Бахмутском направлении.

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