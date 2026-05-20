Сили оборони повторно уразили НПЗ "Лукойлу" у Кстово та інші важливі об'єкти РФ

Атаки на НПЗ "Лукойлу" у Кстові

Нагадаємо, 18 травня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області. На підприємстві зафіксували пожежу.

Цей завод - один із найбільших в Росії. Щороку він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти.

Вже вранці 20 травня жителі Кстово Нижегородської області повідомили про нові вибухи та пожежу на нафтопереробному заводі.