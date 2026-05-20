Війна в Україні

Сили оборони повторно уразили НПЗ "Лукойлу" у Кстово та інші важливі об'єкти РФ

11:55 20.05.2026 Ср
2 хв
Які стратегічні об'єкти загарбників вдалося уразити за добу?
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: Сили оборони повторно уразили російський НПЗ у Кстово (t.me GUmchs62)

Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. Серед них - повторно уражено НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у Кстово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Читайте також: Сили оборони уразили два важливих нафтових об'єкти РФ, спалахнула пожежа

Удар по НПЗ у Кстово

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони уразили установку первинної переробки нафти АВТ-6 на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у районі Кстово Нижньогородської області РФ.

Після удару там виникла пожежа.

Атака на нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3"

За результатами ураження нафтоперекачувальної станції "Ярославль-3" у Семибратово (Ярославська обл., рф) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 000 м³.

У Генштабі зазначили, що станція є частиною системи транспортування нафти та задіяна у забезпеченні військової інфраструктури Росії.

Інші ураженні

Українські військові також вразили низку пунктів управління противника:

  • у Соледарі Донецької області;
  • у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині;
  • пункти управління БпЛА у Донецькій, Запорізькій та Курській областях РФ.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по:

  • скупченню живої сили у Запорізькій та Донецькій областях;
  • складу боєприпасів у районі Маринівки Запорізької області;
  • ремонтному підрозділу в Сіверськодонецьку Луганської області.
  • У Генштабі наголосили, що українські військові продовжують системні дії для послаблення військового потенціалу російських окупантів.

Атаки на НПЗ "Лукойлу" у Кстові

Нагадаємо, 18 травня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області. На підприємстві зафіксували пожежу.

Цей завод - один із найбільших в Росії. Щороку він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти.

Вже вранці 20 травня жителі Кстово Нижегородської області повідомили про нові вибухи та пожежу на нафтопереробному заводі.

