Силы обороны повторно поразили НПЗ "Лукойла" в Кстово и другие важные объекты РФ

Атаки на НПЗ "Лукойла" в Кстове

Напомним, 18 мая подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. На предприятии зафиксировали пожар.

Этот завод - один из крупнейших в России. Ежегодно он перерабатывает около 17 миллионов тонн нефти.

Уже утром 20 мая жители Кстово Нижегородской области сообщили о новых взрывах и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.