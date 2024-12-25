Сили оборони повідомили про втрату деяких позицій на Курахівському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Окремі позиції сил оборони втрачені. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Курахівському напрямку зберігається висока активність противника. В міській забудові Курахового, в районах Дальнього, Дачного та Успенівки штурмові групи противника намагаються і далі вклинитися в оборону українських сил.

Бої за Курахове

Курахівський напрямок залишається одним з найбільш інтенсивних. Лише за останню добу на цьому напрямку відбулося 36 атак ворога.

Окупанти намагаються захопити місто Курахове та сусідні населені пункти. Останніми днями фіксується просування ворога на цьому напрямку.

Так, нещодавно у мережі повідомили про оточення українських військ районі населених пунктів Успенівка та Трудове біля Курахового. У ЗСУ спростували цю інформацію та заявили, що війська були відведені.

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