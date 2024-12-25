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Сили оборони повідомили про втрату деяких позицій на Курахівському напрямку

Курахове, Середа 25 грудня 2024 09:19
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Сили оборони повідомили про втрату деяких позицій на Курахівському напрямку Фото: Сили оборони повідомили про втрату деяких позицій під Кураховим (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська втратили деякі позиції на Курахівському напрямку. Ворог продовжує накопичувати сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як зазначається, на Курахівському напрямку зберігається висока активність противника. В міській забудові Курахового, в районах Дальнього, Дачного та Успенівки штурмові групи противника намагаються і далі вклинитися в оборону українських сил.

"Окремі позиції сил оборони втрачені. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони повідомили про втрату деяких позицій на Курахівському напрямку

скриншот deepstatemap.live

Бої за Курахове

Курахівський напрямок залишається одним з найбільш інтенсивних. Лише за останню добу на цьому напрямку відбулося 36 атак ворога.

Окупанти намагаються захопити місто Курахове та сусідні населені пункти. Останніми днями фіксується просування ворога на цьому напрямку.

Так, нещодавно у мережі повідомили про оточення українських військ районі населених пунктів Успенівка та Трудове біля Курахового. У ЗСУ спростували цю інформацію та заявили, що війська були відведені.

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