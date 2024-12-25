Силы обороны сообщили о потере некоторых позиций на Кураховском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Отдельные позиции сил обороны потеряны. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Кураховском направлении сохраняется высокая активность противника. В городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки штурмовые группы противника пытаются и дальше вклиниться в оборону украинских сил.

Бои за Курахово

Кураховское направление остается одним из самых интенсивных. Только за последние сутки на этом направлении произошло 36 атак врага.

Оккупанты пытаются захватить город Курахово и соседние населенные пункты. В последние дни фиксируется продвижение врага на этом направлении.

Так, недавно в сети сообщили об окружении украинских войск в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. В ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.

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