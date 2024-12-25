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Силы обороны сообщили о потере некоторых позиций на Кураховском направлении

Курахово, Среда 25 декабря 2024 09:19
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Силы обороны сообщили о потере некоторых позиций на Кураховском направлении Фото: Силы обороны сообщили о потере некоторых позиций под Курахово (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска потеряли некоторые позиции на Кураховском направлении. Враг продолжает накапливать силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Как отмечается, на Кураховском направлении сохраняется высокая активность противника. В городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки штурмовые группы противника пытаются и дальше вклиниться в оборону украинских сил.

"Отдельные позиции сил обороны потеряны. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак", - говорится в сообщении.

Силы обороны сообщили о потере некоторых позиций на Кураховском направлении

скриншот deepstatemap.live

Бои за Курахово

Кураховское направление остается одним из самых интенсивных. Только за последние сутки на этом направлении произошло 36 атак врага.

Оккупанты пытаются захватить город Курахово и соседние населенные пункты. В последние дни фиксируется продвижение врага на этом направлении.

Так, недавно в сети сообщили об окружении украинских войск в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. В ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.

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