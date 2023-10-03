Сили оборони посилюють системи ППО на півночі України, - Наєв

"У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп", - сказав Наєв.

За його словами, це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони.

"Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну", - додав командувач.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру України

Нагадаємо, Росія активно атакувала українську енергетику минулого року, через що українці стикалися з вимкненням світла та навіть зникненням тепла взимку.

Цього року Україна формує багаторівнений захист для енергетичних об’єктів.

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що якщо росіяни не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.

До того ж генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що країни НАТО допоможуть Україні з системами протиповітряної оборони напередодні зими та можливої підготовки росіян до атак на критичну інфраструктуру.