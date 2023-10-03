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Силы обороны усиливают системы ПВО на севере Украины, - Наев

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В северной части Украины принимаются меры по повышению эффективности системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

"В Северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп", - сказал Наев.

По его словам, это необходимо для того, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны.

"Чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным, а наши объекты энергетической инфраструктуры в зимних условиях были готовы работать по полной", - добавил командующий.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Напомним, Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, из-за чего украинцы сталкивались с выключением света и даже отсутствием тепла зимой.

В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что если россияне не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать вражеские цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

К тому же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны НАТО помогут Украине с системами противовоздушной обороны в преддверии зимы и вероятной подготовки россиян к атакам на критическую инфраструктуру.

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