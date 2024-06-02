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Сили оборони півдня розповіли про втрати ворога за добу: уражено позиції та техніку

Фото: військові продовжують нищити окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

Протягом останньої доби, за даними військових, було отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 38 осіб.

Також ворог втратив 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 4 гармати;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • 1 мотоцикл.

До того ж українськими військовими було знищено 3 польові пункти боєпостачання та 3 бліндажі.

 

Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну втрати росіян значно перевищують українські. Кремль нерідко кидає на фронт строковиків та мобілізованих без належної підготовки.

До прикладу під час наступу на Харківську область, який почали окупанти в травні, росіяни почали масово долучати строковиків із Бєлгородської області, щоб створити враження масовості на полі бою.

Однак за словами українського президента Володимира Зеленського втрати на даному напрямку складали 8 росіян до 1 українця.

Детальніше про втрати російських окупантів за цей тиждень, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниОкупанти