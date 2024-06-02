Силы обороны юга рассказали о потерях врага за сутки: поражены позиции и техника

За последние сутки, по данным военных, было получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 38 человек.

Также враг потерял 14 единиц вооружения и военной техники, из них:

4 пушки;

9 единиц автобронетехники;

1 мотоцикл.

К тому же украинскими военными были уничтожены 3 полевых пункта боеснабжения и 3 блиндажа.