Сили оборони півдня розповіли про втрати ворога за добу: уражено позиції та техніку

Українські військові продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

До того ж українськими військовими було знищено 3 польові пункти боєпостачання та 3 бліндажі.

Також ворог втратив 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

Протягом останньої доби, за даними військових, було отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 38 осіб.

Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну втрати росіян значно перевищують українські. Кремль нерідко кидає на фронт строковиків та мобілізованих без належної підготовки.

До прикладу під час наступу на Харківську область, який почали окупанти в травні, росіяни почали масово долучати строковиків із Бєлгородської області, щоб створити враження масовості на полі бою.

Однак за словами українського президента Володимира Зеленського втрати на даному напрямку складали 8 росіян до 1 українця.

Детальніше про втрати російських окупантів за цей тиждень, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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