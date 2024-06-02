Силы обороны юга рассказали о потерях врага за сутки: поражены позиции и техника

Украинские военные продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

За последние сутки, по данным военных, было получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 38 человек.

Также враг потерял 14 единиц вооружения и военной техники, из них:

4 пушки;

9 единиц автобронетехники;

1 мотоцикл.

К тому же украинскими военными были уничтожены 3 полевых пункта боеснабжения и 3 блиндажа.