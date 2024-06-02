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Силы обороны юга рассказали о потерях врага за сутки: поражены позиции и техника

Украина, Воскресенье 02 июня 2024 17:36
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Силы обороны юга рассказали о потерях врага за сутки: поражены позиции и техника Фото: военные продолжают уничтожать окупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

За последние сутки, по данным военных, было получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 38 человек.

Также враг потерял 14 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 4 пушки;
  • 9 единиц автобронетехники;
  • 1 мотоцикл.

К тому же украинскими военными были уничтожены 3 полевых пункта боеснабжения и 3 блиндажа.

Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину потери россиян значительно превышают украинские. Кремль нередко бросает на фронт срочников и мобилизованных без должной подготовки.

К примеру, во время наступления на Харьковскую область, которое начали оккупанты в мае, россияне начали массово приобщать срочников из Белгородской области, чтобы создать впечатление массовости на поле боя.

Однако, по словам украинского президента Владимира Зеленского, потери на данном направлении составляли 8 россиян до 1 украинца.

Подробнее о потерях российских кафиров за эту неделю, можно узнать в материале РБК-Украина.

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