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Сили оборони підпалили нафтовий хаб і арсенал ракет у Ленобласті, - Генштаб

16:00 06.06.2026 Сб
2 хв
Один з уражених терміналів під Петербургом зберігав 40 тисяч кубометрів пального для російської армії
aimg Валерія Абабіна
Фото: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів окупантів (Getty Images)

Сили оборони України в ніч на 6 червня уразили дві нафтобази в районі Санкт-Петербурга, арсенал боєприпасів у Ленінградській області, а також низку об'єктів противника в зоні бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по нафтовій інфраструктурі під Петербургом

5 червня та в ніч на 6 червня українські підрозділи завдали ураження по нафтобазі "Петергофская" в місті Ломоносов Ленінградської області. На об'єкті зафіксували влучання, вибух і займання.

Окремою ціллю став нафтовий термінал "Несте" в тому ж місті. У районі терміналу спалахнула пожежа, результати ураження уточнюються.

"Термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об'єм зберігання - 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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Арсенал у Великій Іжорі

Під удар також потрапив арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів і військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення в селищі "Большая Іжора" Ленінградської області. На об'єкті зафіксували вибухи, вторинну детонацію та пожежу.

Об'єкти противника на фронті та в прикордонні

Українські військові вдарили по командно-спостережному пункту російського підрозділу в районі Малинівки на Бєлгородщині та по складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного Луганської області.

Серед уражених об'єктів - пункти управління безпілотниками противника:

  • у районах Воскресенки та Одрадного на Донеччині;
  • у районах Новофедорівки та Залізничного на Запоріжжі.

Удари також було завдано по районах зосередження особового складу окупантів - поблизу Покровська та Родинського на Донеччині, Петропавлівки на Харківщині, а також Тьоткіного й Анатоліївки Курської області рф.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 6 червня дрони Сил спеціальних операцій уразили пункт базування "Кронштадт" Балтійського флоту РФ під Санкт-Петербургом. Президент Володимир Зеленський заявив, що безпілотники подолали близько 1000 км до регіону Петербурга.

Згодом у СБУ розкрили подробиці спільної операції з ЗСУ та ГУР - під удар потрапили також 15-й арсенал ВМФ РФ у Ленінградській області та нафтобаза "Усть-Лабинськ" у Краснодарському краї.

На останній загорілися щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.

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