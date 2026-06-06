Сили оборони підпалили нафтовий хаб і арсенал ракет у Ленобласті, - Генштаб

Удари по нафтовій інфраструктурі під Петербургом

5 червня та в ніч на 6 червня українські підрозділи завдали ураження по нафтобазі "Петергофская" в місті Ломоносов Ленінградської області. На об'єкті зафіксували влучання, вибух і займання.

Окремою ціллю став нафтовий термінал "Несте" в тому ж місті. У районі терміналу спалахнула пожежа, результати ураження уточнюються.

"Термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об'єм зберігання - 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Арсенал у Великій Іжорі

Під удар також потрапив арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів і військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення в селищі "Большая Іжора" Ленінградської області. На об'єкті зафіксували вибухи, вторинну детонацію та пожежу.

Об'єкти противника на фронті та в прикордонні

Українські військові вдарили по командно-спостережному пункту російського підрозділу в районі Малинівки на Бєлгородщині та по складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного Луганської області.

Серед уражених об'єктів - пункти управління безпілотниками противника:

у районах Воскресенки та Одрадного на Донеччині;

у районах Новофедорівки та Залізничного на Запоріжжі.

Удари також було завдано по районах зосередження особового складу окупантів - поблизу Покровська та Родинського на Донеччині, Петропавлівки на Харківщині, а також Тьоткіного й Анатоліївки Курської області рф.