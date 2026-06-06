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Силы обороны подожгли нефтяной хаб и арсенал ракет в Ленобласти, - Генштаб

16:00 06.06.2026 Сб
2 мин
Один из пораженных терминалов под Петербургом хранил 40 тысяч кубометров горючего для российской армии
aimg Валерия Абабина
Фото: ВСУ поразили ряд важных объектов оккупантов (Getty Images)

Силы обороны Украины в ночь на 6 июня поразили две нефтебазы в районе Санкт-Петербурга, арсенал боеприпасов в Ленинградской области, а также ряд объектов противника в зоне боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Удары по нефтяной инфраструктуре под Петербургом

5 июня и в ночь на 6 июня украинские подразделения нанесли поражение по нефтебазе "Петергофская" в городе Ломоносов Ленинградской области. На объекте зафиксировали попадания, взрыв и возгорание.

Отдельной целью стал нефтяной терминал "Несте" в том же городе. В районе терминала вспыхнул пожар, результаты поражения уточняются.

"Терминал является узловым объектом распределения нефтепродуктов (бензин, дизель) в северо-западном регионе России. Единовременный объем хранения - 40 000 кубических метров светлых нефтепродуктов", - говорится в сообщении Генштаба.

Читайте также: Украинские военные ударили по важной нефтебазе "Усть-Лабинск" на Кубани

Арсенал в Большой Ижоре

Под удар также попал арсенал комплекса хранения ракетного вооружения, боеприпасов и военного имущества 1060-го Центра материально-технического обеспечения в поселке Большая Ижора Ленинградской области. На объекте зафиксировали взрывы, вторичную детонацию и пожар.

Объекты противника на фронте и в приграничье

Украинские военные ударили по командно-наблюдательному пункту российского подразделения в районе Малиновки Белгородской области и по складу материально-технических средств в районе Караичного Луганской области.

Среди пораженных объектов - пункты управления беспилотниками противника:

  • в районах Воскресенки и Одрадного в Донецкой области;
  • в районах Новофедоровки и Железнодорожного в Запорожье.

Удары также были нанесены по районам сосредоточения личного состава оккупантов - вблизи Покровска и Родинского в Донецкой области, Петропавловки в Харьковской области, а также Тёткино и Анатолиевки Курской области РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 6 июня дроны Сил специальных операций поразили пункт базирования "Кронштадт" Балтийского флота РФ под Санкт-Петербургом. Президент Владимир Зеленский заявил, что беспилотники преодолели около 1000 км до региона Петербурга.

Впоследствии в СБУ раскрыли подробности совместной операции с ВСУ и ГУР - под удар попали также 15-й арсенал ВМФ РФ в Ленинградской области и нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае.

На последней загорелись по меньшей мере три резервуара с нефтепродуктами.

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