Під ударом у Києві опинився автоцентр з Mercedes, Ducati, Kia: є жертви

В результаті ворожої атаки на підприємство "Укравто Груп" у Києві загинули двоє співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Укравто Київ".

"Шановні клієнти, з сумом повідомляємо, що в результаті нічної атаки РФ на Київ сталась трагічна подія для колективу "Укравто Київ" - загинули два співробітники нашого підприємства", - йдеться у заяві.

Пресслужба компанії зазначила, що будівля автоцентру отримала значні пошкодження і наразі тимчасово не працює.

"Укравто Груп" працює на ринку України з 1969 року. Компанія займається виробництвом, імпортом та продажем автомобілів, а також надає послуги сервісу, страхування та логістики.

Вона є офіційним дилером і генеральним імпортером таких світових брендів, як Mercedes-Benz, Ducati, KIA, Maserati, Chery, Geely, Toyota та низки інших марок.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, Росія за добу атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.