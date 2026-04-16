Під ударом у Києві опинився автоцентр з Mercedes, Ducati, Kia: є жертви

14:00 16.04.2026 Чт
2 хв
Будівля отримала значні пошкодження і тимчасово не працює
aimg Валерій Ульяненко
Під ударом у Києві опинився автоцентр з Mercedes, Ducati, Kia: є жертви Фото: наслідки ворожого удару по автоцентру (t.me/dsns_telegram)

В результаті ворожої атаки на підприємство "Укравто Груп" у Києві загинули двоє співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Укравто Київ".

Читайте також: РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу

"Шановні клієнти, з сумом повідомляємо, що в результаті нічної атаки РФ на Київ сталась трагічна подія для колективу "Укравто Київ" - загинули два співробітники нашого підприємства", - йдеться у заяві.

Пресслужба компанії зазначила, що будівля автоцентру отримала значні пошкодження і наразі тимчасово не працює.

"Укравто Груп" працює на ринку України з 1969 року. Компанія займається виробництвом, імпортом та продажем автомобілів, а також надає послуги сервісу, страхування та логістики.

Вона є офіційним дилером і генеральним імпортером таких світових брендів, як Mercedes-Benz, Ducati, KIA, Maserati, Chery, Geely, Toyota та низки інших марок.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, Росія за добу атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби країна-агресорка застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.

Зазначимо, внаслідок нічної масованої атаки росіян у Києві пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК, постраждав працівник. Є руйнування адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів.

Про те, який вигляд має Подільський район Києва після ворожої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи