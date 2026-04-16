Під ударом у Києві опинився автоцентр з Mercedes, Ducati, Kia: є жертви
В результаті ворожої атаки на підприємство "Укравто Груп" у Києві загинули двоє співробітників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Укравто Київ".
"Шановні клієнти, з сумом повідомляємо, що в результаті нічної атаки РФ на Київ сталась трагічна подія для колективу "Укравто Київ" - загинули два співробітники нашого підприємства", - йдеться у заяві.
Пресслужба компанії зазначила, що будівля автоцентру отримала значні пошкодження і наразі тимчасово не працює.
"Укравто Груп" працює на ринку України з 1969 року. Компанія займається виробництвом, імпортом та продажем автомобілів, а також надає послуги сервісу, страхування та логістики.
Вона є офіційним дилером і генеральним імпортером таких світових брендів, як Mercedes-Benz, Ducati, KIA, Maserati, Chery, Geely, Toyota та низки інших марок.
Масована атака РФ по Україні
Нагадаємо, Росія за добу атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби країна-агресорка застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.
Зазначимо, внаслідок нічної масованої атаки росіян у Києві пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК, постраждав працівник. Є руйнування адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів.
