Сили оборони оголосили режим припинення вогню в Олешках з 27 жовтня

Нагадаємо, що Україна і РФ домовилися про припинення вогню в Олешках, про що раніше інформував Білий дім.

Згодом у Генштабі підтвердили, що Сили оборони виконають усі розпорядження щодо місії в Олешках, розраховуючи на гарантований доступ до міста, як зазначалося у матеріалі про те, що Сили оборони виконають усі розпорядження щодо місії в Олешках.

Також раніше повідомлялося, що деблокування Олешок та околиць розпочнеться найближчим часом, що дасть змогу розпочати евакуацію громадян.