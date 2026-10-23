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Силы обороны объявили режим прекращения огня в Олешках с 27 октября

22:35 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (facebook.com/zelenskyy.official)

В Олешках Херсонской области введут режим прекращения огня с 03:00 27 октября по киевскому времени для проведения гуманитарной операции во временно оккупированном городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины делают все возможное для помощи жителям Олешек и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения граждан.

Гуманитарная операция направлена на поддержку украинцев во временно оккупированном регионе.

Режим прекращения огня будет действовать в районе с 03:00 27 октября.

Украинские военные отмечают, что защита и спасение сограждан остаются приоритетом для украинской стороны.

Напомним, что Украина и РФ договорились о прекращении огня в Олешках, о чем ранее информировал Белый дом.

Впоследствии в Генштабе подтвердили, что Силы обороны выполнят все предписания по миссии в Олешках, рассчитывая на гарантированный доступ в город, как отмечалось в материале о том, что Силы обороны выполнят все распоряжения по миссии в Олешках.

Также ранее сообщалось, что деблокирование Олешек и окрестностей начнется в ближайшее время, что позволит начать эвакуацию граждан.

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Российская ФедерацияХерсонская областьГенштаб ВСУОлешкиВойна в Украине