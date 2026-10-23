Силы обороны объявили режим прекращения огня в Олешках с 27 октября

Напомним, что Украина и РФ договорились о прекращении огня в Олешках, о чем ранее информировал Белый дом.

Впоследствии в Генштабе подтвердили, что Силы обороны выполнят все предписания по миссии в Олешках, рассчитывая на гарантированный доступ в город, как отмечалось в материале о том, что Силы обороны выполнят все распоряжения по миссии в Олешках.

Также ранее сообщалось, что деблокирование Олешек и окрестностей начнется в ближайшее время, что позволит начать эвакуацию граждан.