UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сили оборони одним ударом дрона знищили склад боєприпасів РФ у Гуляйполі (відео)

19:25 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: український військовий (Getty Images)

Сили оборони України ударом FPV-дрона знищили ворожий склад артилерійських боєприпасів у Гуляйполі Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Вантажівку з боєкомплектом, яка рухалася містом, виявили суміжні підрозділи. Вони відстежили переміщення техніки до укриття - одного з ангарів у Гуляйполі", - розповіли військові.

Менш ніж за три з половиною години після виявлення цілі Сили оборони завдали удару. Операцію провели пілоти 225-го окремого штурмового полку у взаємодії з 7-м корпусом ДШВ.

Вантажівку з боєприпасами вдалося уразити безпосередньо всередині ангара лише одним точним ударом FPV-дрона. Одразу після цього в укритті спалахнула масштабна детонація близько 60 артснарядів калібром 152 мм.

Фіксацію влучання та об'єктивний контроль ураження ворожого об'єкта забезпечили пілоти 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра".

"Виконати завдання вдалося завдяки чіткій взаємодії кількох підрозділів Сил оборони - від виявлення та передачі цілі до її ураження й дорозвідки", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно військові 7-го корпусу ДШВ знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град" на трасі Гуляйполе-Пологи у Запорізькій області.

Крім того, військові у зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили кілька одиниць бронетехніки, яку окупанти рідко використовують на передовій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні