Сили оборони одним ударом дрона знищили склад боєприпасів РФ у Гуляйполі (відео)

Сили оборони України ударом FPV-дрона знищили ворожий склад артилерійських боєприпасів у Гуляйполі Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Вантажівку з боєкомплектом, яка рухалася містом, виявили суміжні підрозділи. Вони відстежили переміщення техніки до укриття - одного з ангарів у Гуляйполі", - розповіли військові.
Менш ніж за три з половиною години після виявлення цілі Сили оборони завдали удару. Операцію провели пілоти 225-го окремого штурмового полку у взаємодії з 7-м корпусом ДШВ.
Вантажівку з боєприпасами вдалося уразити безпосередньо всередині ангара лише одним точним ударом FPV-дрона. Одразу після цього в укритті спалахнула масштабна детонація близько 60 артснарядів калібром 152 мм.
Фіксацію влучання та об'єктивний контроль ураження ворожого об'єкта забезпечили пілоти 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра".
"Виконати завдання вдалося завдяки чіткій взаємодії кількох підрозділів Сил оборони - від виявлення та передачі цілі до її ураження й дорозвідки", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, нещодавно військові 7-го корпусу ДШВ знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град" на трасі Гуляйполе-Пологи у Запорізькій області.
Крім того, військові у зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили кілька одиниць бронетехніки, яку окупанти рідко використовують на передовій.