Сили оборони одним ударом дрона знищили склад боєприпасів РФ у Гуляйполі (відео)

"Вантажівку з боєкомплектом, яка рухалася містом, виявили суміжні підрозділи. Вони відстежили переміщення техніки до укриття - одного з ангарів у Гуляйполі", - розповіли військові.

Менш ніж за три з половиною години після виявлення цілі Сили оборони завдали удару. Операцію провели пілоти 225-го окремого штурмового полку у взаємодії з 7-м корпусом ДШВ.

Вантажівку з боєприпасами вдалося уразити безпосередньо всередині ангара лише одним точним ударом FPV-дрона. Одразу після цього в укритті спалахнула масштабна детонація близько 60 артснарядів калібром 152 мм.

Фіксацію влучання та об'єктивний контроль ураження ворожого об'єкта забезпечили пілоти 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра".

"Виконати завдання вдалося завдяки чіткій взаємодії кількох підрозділів Сил оборони - від виявлення та передачі цілі до її ураження й дорозвідки", - йдеться у заяві.