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Силы обороны одним ударом дрона уничтожили склад боеприпасов РФ в Гуляйполе (видео)

19:25 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военный (Getty Images)

Силы обороны Украины ударом FPV-дрона уничтожили вражеский склад артиллерийских боеприпасов в Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Грузовик с боекомплектом, который двигался по городу, обнаружили смежные подразделения. Они отследили перемещение техники до укрытия - одного из ангаров в Гуляйполе", - рассказали военные.

Менее чем через три с половиной часа после обнаружения цели Силы обороны нанесли удар. Операцию провели пилоты 225-го отдельного штурмового полка во взаимодействии с 7 корпусом ДШВ.

Грузовик с боеприпасами удалось поразить непосредственно внутри ангара лишь одним точным ударом FPV-дрона. Сразу после этого в укрытии вспыхнула масштабная детонация около 60 артснарядов калибром 152 мм.

Фиксацию попадания и объективный контроль поражения вражеского объекта обеспечили пилоты 414-й отдельной бригады СБС "Птицы Мадяра".

"Выполнить задачу удалось благодаря четкому взаимодействию нескольких подразделений Сил обороны - от выявления и передачи цели до ее поражения и доразведки", - говорится в заявлении.

Напомним, недавно военные 7-го корпуса ДШВ уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи в Запорожской области.

Кроме того, военные в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожили несколько единиц бронетехники, которую оккупанты редко используют на передовой.

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