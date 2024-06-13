UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили оборони "мінуснули" п'ять ворожих човнів на півдні

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони протягом доби знищили п'ять ворожих човнів на півдні України. Зокрема особовий склад росіян "зменшився" на 111 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитра Плетенчука.

"Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1-2. Щось "пішло не так" мабуть", - написав Плетенчук. 

Як відзначає пресслужба Сил оборони півдня України, протягом доби також було підтвердження щодо "зменшення" кількості особового склада ворога на 111 осіб. Зокрема росіяни втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки, а саме: 

  • 1 танк
  • 6 гармат
  • 1 міномет
  • 16 одиниць автобронетехніки 
  • 5 човнів
  • 1 квадроцикл.

"Знищено місце зберігання боєприпасів та 5 спостережних пунктів", - відзначила пресслужба. 

Втрати Росії у війні 

Протягом минулої доби, 12 червня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), армія ворога втратила ще 980 одиниць особового складу. Загалом втрати росіян від початку повномасштабної війни складають 522 810 солдатів. У тому ж числі було знищено: 

  • 17 танків;
  • 34 артилерійські системи; 
  • більше 20 бойових броньованих машин й не тільки. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація