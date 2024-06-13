Сили оборони "мінуснули" п'ять ворожих човнів на півдні

"Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1-2. Щось "пішло не так" мабуть", - написав Плетенчук.

Як відзначає пресслужба Сил оборони півдня України, протягом доби також було підтвердження щодо "зменшення" кількості особового склада ворога на 111 осіб. Зокрема росіяни втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки, а саме:

1 танк

6 гармат

1 міномет

16 одиниць автобронетехніки

5 човнів

1 квадроцикл.

"Знищено місце зберігання боєприпасів та 5 спостережних пунктів", - відзначила пресслужба.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 12 червня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), армія ворога втратила ще 980 одиниць особового складу. Загалом втрати росіян від початку повномасштабної війни складають 522 810 солдатів. У тому ж числі було знищено: