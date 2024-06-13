Силы обороны "минуснули" пять вражеских лодок на юге

"Минус 5 лодок за день у врага на Юге. Хм.. Обычно 1-2. Что-то "пошло не так" видимо", - написал Плетенчук.

Как отмечает пресс-служба Сил обороны юга Украины, в течение суток также было подтверждение по "уменьшению" количества личного состава врага на 111 человек. В частности россияне потеряли 30 единиц вооружения и военной техники, а именно:

1 танк

6 орудий

1 миномет

16 единиц автобронетехники

5 лодок

1 квадроцикл.

"Уничтожено место хранения боеприпасов и 5 наблюдательных пунктов", - отметила пресс-служба.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 12 июня, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), армия врага потеряла еще 980 единиц личного состава. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составляют 522 810 солдат. В том же числе было уничтожено: