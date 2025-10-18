ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони ліквідували ворожий склад боєкомплекту на Кінбурнській косі

Україна, Субота 18 жовтня 2025 11:19
Сили оборони ліквідували ворожий склад боєкомплекту на Кінбурнській косі Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Кава

Українські військові знищили склад з боєкомплектом російської армії районі Кінбурнської коси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Результат ефективної співпраці: військові моряки спільно з підрозділом Служби Безпеки України знищили ворожий склад боєкомплекту у районі Кінбурнської коси", - підписано відео.

Що таке Кінбурнська коса і чому вона важлива

Кінбурнська коса - це вузький півострів, розташований на південь від Очакова між Чорним і Азовським морями. Вона має стратегічне значення, адже контролює морські підходи до порту Миколаїв і ключові судноплавні маршрути. Окрім цього, Кінбурн відомий своєю унікальною природою та є однією з найбільших піщаних кіс в Україні.

З початком повномасштабної війни цей регіон став важливим військовим рубежем - через нього проходять лінії оборони та маршрути постачання. Контроль над Кінбурнською косою залишається критично важливим для безпеки всього південного узбережжя України.

Раніше представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що присутність російських військ на Кінбурнській косі дає їм змогу обстрілювати Миколаївську та Херсонську області.

Також ми писали, що українські військові зі 123-ої бригади тероборони встановили перший прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі.

