Силы обороны ликвидировали вражеский склад боекомплекта на Кинбурнской косе

Украина, Суббота 18 октября 2025 11:19
Силы обороны ликвидировали вражеский склад боекомплекта на Кинбурнской косе
Автор: Наталья Кава

Украинские военные уничтожили склад с боекомплектом российской армии районе Кинбурнской косы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Результат эффективного сотрудничества: военные моряки совместно с подразделением Службы безопасности Украины уничтожили вражеский склад боекомплекта в районе Кинбурнской косы", - подписано видео.

Что такое Кинбурнская коса и почему она важна

Кинбурнская коса - это узкий полуостров, расположенный к югу от Очакова между Черным и Азовским морями. Она имеет стратегическое значение, ведь контролирует морские подходы к порту Николаев и ключевые судоходные маршруты. Кроме этого, Кинбурн известен своей уникальной природой и является одной из крупнейших песчаных кос в Украине.

С началом полномасштабной войны этот регион стал важным военным рубежом - через него проходят линии обороны и маршруты снабжения. Контроль над Кинбурнской косой остается критически важным для безопасности всего южного побережья Украины.

Ранее представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что присутствие российских войск на Кинбурнской косе дает им возможность обстреливать Николаевскую и Херсонскую области.

Также мы писали, что украинские военные из 123-й бригады теробороны установили первый флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе.

